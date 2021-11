UE pede a Pequim liberdade e tratamento médico para a jornalista Zhang Zhan

A União Europeia pediu nesta terça-feira (23) à China que liberte imediatamente a jornalista chinesa Zhang Zhan, presa por ter filmado a quarentena de Wuhan - primeira cidade do mundo afetada pela covid-19 - e que receba tratamento médico.



A "jornalista cidadã" Zhang Zhan, de 38 anos, faz uma greve de fome depois de ter sido condenada no final de 2020 a quatro anos de prisão por "provocação à alteração da ordem pública", um motivo frequentemente usado na China contra opositores políticos.



Seu irmão Zhang Ju alertou no início do mês que ela "corre o risco de não viver muito mais tempo".



"O estado de saúde de Zhang Zhan se agrava rapidamente enquanto ela permanece na prisão. Zhang sofre, entre outras coisas, de desnutrição grave", afirmou nesta terça-feira Nabila Massrali, porta-voz do chefe da diplomacia europeia Josep Borrell.



"A UE pede à China que adote todas as medidas necessárias para que Zhang Zhan receba urgentemente um tratamento médico adequado e tenha acesso a seus familiares e aos advogados que escolher", acrescentou em uma declaração no Twitter.



A ex-advogada de Xangai foi detida em 15 de maio de 2020 e condenada a quatro anos de prisão em 28 de dezembro de 2020 por informar sobre a pandemia de covid-19 em Wuhan, no centro da China, lembrou Massrali.



Em fevereiro de 2020, viajou para Wuhan para informar sobre a situação na cidade, poucos dias após a quarentena da metrópole de 11 milhões de habitantes.



Suas imagens de pacientes reunidos no corredor de um hospital lotado evidenciaram as condições sanitárias na cidade por conta do coronavírus.