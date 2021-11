ONU consegue financiamento de ajuda urgente para o Afeganistão

A ONU já conseguiu o financiamento da ajuda urgente para o Afeganistão, cujo objetivo era arrecadar 606 milhões de dólares até o fim do ano, para tentar limitar o drama humanitário que afeta o país desde que os talibãs retomaram o poder.



Após uma reunião a nível ministerial, há pouco mais de dois meses em Genebra, presidida pelo próprio secretário-geral da ONU, "podemos anunciar que o pedido urgente foi 100% financiado", informou o porta-voz do Escritório das Nações Unidas para a Coordenação de Assuntos Humanitários (OCHA), Jens Laerke.



Os principais doadores foram Estados Unidos, vários países europeus e o Japão.



O objetivo dos recursos é ajudar 11 milhões de pessoas no país.



"A resposta se intensifica no Afeganistão. Entre 1º de setembro e 15 de novembro, as Nações Unidas e ONGs associadas forneceram ajuda alimentar a 7,2 milhões de pessoas e assistência médica a quase 900.000", explicou o porta-voz.



Quase 200.000 pessoas afetadas pela seca receberam água e 178.000 crianças com menos de cinco anos foram tratadas por desnutrição aguda, segundo a ONU.



Laerke destacou que "nem todos os compromissos econômicos foram traduzidos em ações no país por causa dos desafios do sistema bancário e financeiro", devido à forte crise e sanções internacionais.