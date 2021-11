A produção francesa sobre o mundo do espetáculo "Dix pour cent" venceu na segunda-feira o Emmy Internacional de série de comédia, depois de conquistar grande popularidade com a exibição na plataforma de streaming Netflix.



Lançada na França em 2015, a série virou um sucesso internacional com seu retrato dos altos e baixos da vida dos atores e seus agentes em Paris.



O Emmy Internacional de melhor série de comédia foi concedido à quarta temporada da produção, criada pelo ex-agente Dominique Besnehard.



