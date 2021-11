Oposição denuncia prisão de ex-embaixador e crítico do governo na Nicarágua

Grupos de oposição denunciaram nesta segunda-feira (22) a prisão de Edgard Parrales, ex-embaixador na OEA e crítico do governo de Daniel Ortega, elevando assim a 41 o número de opositores presos desde maio na Nicarágua.



"Edgard Parrales, ex-diplomata, (foi) sequestrado hoje pelo regime Ortega-Murillo, mais um cidadão privado de liberdade por expressar sua opinião", informou no Twitter a Unidade Nacional Azul e Branca (UNAB), referindo-se ao presidente e sua esposa e vice-presidente Rosario Murillo.



Ortega obteve seu quarto mandato consecutivo nas eleições de 7 de novembro, sem adversários significativos e em meio a críticas da comunidade internacional.



Até o momento, nem a polícia nem o Ministério Público confirmaram a prisão de Parrales, como aconteceu com os demais opositores presos antes das eleições.



No entanto, a esposa do ex-diplomata, Carmen Córdova, confirmou que seu marido foi detido quando estava saindo de sua casa em Manágua.



Por sua vez, a presidente do Centro de Direitos Humanos da Nicarágua (CNDH), Vilma Núñez, disse à imprensa que Parrales foi capturado por "duas pessoas em trajes civis que o levaram de carro".



Parrales, que também foi sacerdote, apoiou a Revolução Sandinista na década de 1980 como embaixador da Nicarágua na Organização dos Estados Americanos (OEA) e titular do extinto Ministério de Bem-Estar Social.