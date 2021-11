Argentino Sergio Calderón é eleito o melhor sommelier do mundo

O argentino Sergio Calderón, com mais de três décadas trabalhando para a família de chefs franceses Bras, foi eleito o melhor sommelier do mundo pela associação Les Grandes Tables du Monde, formada por mais de 180 prestigiosos restaurantes.



Autodidata, o sommelier foi reconhecido por "sua aproximação muito livre do vinho, sem ideais pré-concebidas, nem preconceitos", informou em um comunicado a associação fundada em 1954 e com membros nos cinco continentes.



O sommelier, que chegou à França aos 21 anos, leva uma vida trabalhando para a família Bras, o pai, Michel, e o filho, Sébastien, responsáveis pelo restaurante Le Suquet em Laguiole (centro da França) e outros estabelecimentos.



O Le Suquet teve três estrelas Michelin até 2018, quando foi retirado do respeitado guia a pedido de Sébastien Bras, que assumiu o comando do restaurante dez anos antes, porque queria ser "mais livre" e sofrer menos "pressão".



Calderón, que em 2010 foi eleito sommelier do ano pela revista Le Chef, se encarregou da seleção de vinhos para o novo restaurante da família Bras na Coleção Pinault de Paris.



Brilhante por sua simplicidade e fineza, Calderón explicou à AFP na inauguração deste restaurante, em maio, que a maioria das garrafas são de uma única cepa, "vinhos a preços acessíveis e de interpretação fácil".



"Os bebedores de grandes marcas ficarão confusos. Aqui estão nossos produtores e os conhecidos ficam em segundo plano", afirmou.



A associação Les Grandes Tables du Monde também reconheceu como o melhor chef do mundo o francês Daniel Boulud, do restaurante Daniel, instalado em Nova York há quase 30 anos.



E o título de melhor confeiteiro foi para o italiano Giuseppe Amato, do restaurante La Pergola, em Roma, com três estrelas Michelin.