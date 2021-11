Wall Street fecha em leve queda após sessão volátil

A bolsa de Nova York teve uma sessão volátil nesta segunda-feira (22), após a reeleição de Jerome Powell à frente do Federal Reserve (Fed, banco central americano) e o Dow Jones se manteve estável, enquanto o Nasdaq registrou queda.



Segundo os resultados provisórios do fechamento, o índice de referência da bolsa nova-iorquina, Dow Jones, teve uma alta marginal de 0,05%, a 35.619,25 pontos, após ter subido abruptamente durante o dia.



O Nasdaq - de forte componente tecnológico -, mais sensível à perspectiva de um aumento das taxas de juros, registrou queda de 1,26%, encerrando a 15.854,76 unidades, enquanto o índice ampliado S&P; 500 - das 500 maiores empresas negociadas na bolsa - teve queda de 0,32%, a 4.682,94 pontos.



As fontes de volatilidade incluíram novas restrições para conter a covid-19 em alguns países europeus e um salto no rendimento do bônus do Tesouro dos Estados Unidos a dez anos, que ressaltou as expectativas crescentes de que uma inflação maior leve a um aumento das taxas de juros.



As ações tinham se recuperado inicialmente após o anúncio da Casa Branca sobre Powell.



Nomeado pelo antecessor de Joe Biden, o republicano Donald Trump, e no cargo desde 2018, Powell liderou a resposta do banco central à recessão maciça provocada pela pandemia, que viu reduzir sua taxa de empréstimos a zero e injetar trilhões de dólares de liquidez.