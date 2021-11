Premier francês, Jean Castex, testa positivo para a covid-19

O primeiro-ministro francês, Jean Castex, testou positivo nesta segunda-feira (22) para a covid-19 e "sua agenda será organizada nos próximos dias para que ele possa manter suas atividades em isolamento" durante dez dias, informou seu gabinete à AFP.



O chefe de governo soube no começo da tarde desta segunda, ao retornar da Bélgica, onde se reuniu com seu contraparte, Alexander De Croo, que uma de suas filhas, de 11 anos de idade, havia testado positivo para o coronavírus.



"Imediatamente, ele se submeteu a um exame PCR, que deu positivo", explicou a fonte.



O premier, de 56 anos e que recebeu as duas doses da vacina anticovid na primevera (no hemisfério norte) nunca tinha testado positivo, mas foi caso de contato em três ocasiões.



Antes dele, o presidente Emmanuel Macron contraiu a doença em dezembro de 2020, assim como vários ministros, entre eles o da Economia, Bruno Le Maire, e a da Cultura, Roselyne Bachelot.



Em Bruxelas, o gabinete do primeiro-ministro belga informou que De Croo entrou em quarentena após anúncio do teste positivo do colega francês.



Quatro outros membros do governo belga, que também participaram da reunião franco-belga na manhã desta segunda-feira sobre o tema da segurança, "farão um exame PCR e vão permanecer em quarentena até que o resultado do teste dê negativo", acrescentou a fonte em um comunicado.