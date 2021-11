Softwares de saúde athenahealth serão comprados por US$ 17 bilhões

A empresa especializada em softwares para profissionais de saúde athenahealth será comprada por 17 bilhões de dólares das empresas de investimentos Veritas Capital e Evergreen Coast Capital e passará ao controle dos grupos grupos Bain Capital e Hellman & Friedman.



A transação deve ser concluída no primeiro trimestre de 2022, informou a athenahealth em um comunicado.



Fundada em 1997 e sob a direção de Bob Segert, a athenahealth oferece uma plataforma de softwares que permitem aos profissionais de saúde organizar as visitas de seus pacientes, consultar dados médicos e acompanhar os históricos de pagamentos.



Embora tenha chegado a ter papéis negociados em Wall Street, a empresa baseada em Massachusetts deixou a bolsa em 2019 após ter sido adquirida pela Veritas Capital e pela Evergreen Coast Capital, filial do fundo Elliott Management, por 5,7 bilhões de dólares.



Depois, a athenahealth se fundiu com o Virence Health, outro provedor de softwares de saúde, que a Veritas comprou da General Electric.



A empresa sustenta que trabalha com 140.000 profissionais de saúde.



O setor de tecnologias para a saúde teve uma ascensão impressionante durante a pandemia, com a popularização do atendimento médico remoto, despertando o interesse de muitos investidores.



Em abril, a Microsoft adquiriu a especialista em inteligência artificial e telemedicina Nuance Communications por cerca de 20 bilhões de dólares.



MICROSOFT



NUANCE COMMUNICATIONS



GENERAL ELECTRIC