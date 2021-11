BTS vence o prêmio de artista do ano no American Music Awards

O grupo BTS, sensação do K-pop, venceu a categoria Artista do Ano do American Music Awards (AMA), que aconteceu no domingo à noite na Califórnia e reconhece os artistas mais populares por meio do voto dos fãs.



O BTS é o primeiro artista asiático a vencer a como Artista do Ano do AMA.



O septeto sul-coreano também venceu nas categorias Duo ou Grupo Pop Favorito e Canção Pop Favorita pelo sucesso "Butter".



O BTS se apresentou na cerimônia ao lado do grupo britânica Coldplay com a música "My Universe".



A festa, que teve a rapper Cardi B como apresentadora, também terminou com três prêmios para Doja Cat e Megan Thee Stallion, enquanto Ed Sheeran venceu como Artista Pop Masculino Favorito e Taylor Swift levou os prêmios de Artista Pop Feminina Favorita e Álbum Pop Favorito por "evermore".