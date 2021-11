Seções eleitorais fecham no Chile com favoritos antagônicos disputando a Presidência

Os chilenos votaram neste domingo (21) nas eleições presidenciais mais incertas desde o fim da ditadura, em 1990, com dois candidatos favoritos em posições antagônicas.



Apesar de as seções terem fechado às 18h locais (mesma hora em Brasília), ainda havia longas filas nos locais de votação com pessoas aguardando para votar nas quartas eleições realizadas desde outubro de 2020 no país, quando foi celebrado o plebiscito para definir a mudança da Constituição herdada de Augusto Pinochet (1973-1990)



Nestas eleições está em jogo uma mudança no modelo econômico e político, que trouxe estabilidade e prosperidade econômica, mas também aumentou a desigualdade social, contra a qual milhões de chilenos protestaram nos maciços protestos de dois anos atrás.



O jovem deputado de esquerda Gabriel Boric e o candidato de ultradireita José Antonio Kast aparecem como favoritos, segundo pesquisas de intenção de voto publicadas há 15 dias, desde quando vigora uma restrição à divulgação destas consultas.



Boric, de 35 anos, idade mínima para se candidatar à Presidência do Chile, propõe a mudança do modelo econômico neoliberal, enquanto Kast, ultraconservador de 55 anos, promete restaurar a ordem e a segurança após dois anos turbulentos desde que eclodiram os protestos sociais.



Longas filas foram observadas em várias seções eleitorais, enquanto se cumpria o prazo de funcionamento. "Se houver eleitores com intenção de votar, a seção deverá receber o voto de todos antes de proceder ao encerramento da votação", lembrou o Servel (Serviço Eleitoral) em um dia de primavera particularmente quente, com termômetros acima dos 30 graus Celsius.



No Chile o voto é opcional desde 2012 e podem votar estrangeiros residentes há mais de cinco anos no país. As eleições costumam ter baixa participação, sobretudo entre os jovens.



"É preciso vir votar para virar esta página de divisão e confusão nas ruas", disse à AFP Cristina Arellano, contadora de 42 anos em uma escola de Ñuñoa, comuna de classe média da capital.



Os jovens, protagonistas do plebiscito que decidiu em outubro de 2020 por 78% dos votos mudar a Constituição herdada da ditadura de Augusto Pinochet (1973-1990) - processo atualmente em curso - compareceram em grande número aos centros de votação.



"É preciso votar; o país precisa de mudanças, estamos cansados dos mesmos políticos, mas com estas filas e esta desorganização parece que queriam que não votássemos", queixou-se à AFP Felipe Rojas, estudante de 24 anos.



- Polos opostos -



"Representamos o processo de mudança e transformação que se aproxima, (mas) com certeza, com a gradação que for necessária", frisou Boric ao votar em Punta Arenas, sua cidade natal, no extremo sul do país.



Por sua vez, Kast, que depois de 20 anos de militância no partido ultraconservador União Democrata Independente (UDI), é um dos fundadores do partido Republicano, tenta manter o modelo neoliberal herdado da ditadura de Pinochet e promete impor "ordem, segurança e liberdade".



"O principal (é que) muita gente possa comparecer para votar e que cada um possa se pronunciar em liberdade" e "votar informado", disse Kast, que argumenta que Boric e sua aliança com o Partido Comunista trarão "caos" ao Chile.



A candidata da centro-esquerda, Yasna Provoste, ex-ministra de Michelle Bachelet, disse ao votar que "era preciso recuperar a governabilidade e a paz perdida".



O advogado de direita liberal Sebastián Sichel, candidato sem filiação política, mas com passagem prévia pela Democracia Cristã, disse após votar que "os presidentes caudilhos que acham que vão governar sozinhos não servem", confiando em que haverá uma grande eleição neste domingo.



Também disputam o cargo o professor de extrema esquerda Eduardo Artes, o cineasta e político progressista Marco Enríquez-Ominami e o economista do chamado Partido da Gente, Franco Parisi, que mora nos Estados Unidos e não pisou no país durante a campanha por problemas com a justiça chilena.



- Fim de um ciclo -



Nestas eleições marcadas por dois anos de fortes protestos sociais por maior igualdade social, o presidente Sebastián Piñera foi a primeira personalidade pública a votar. "Vamos dar um exemplo ao mundo inteiro de como funciona a democracia no Chile", pediu.



Vários analistas consultados pela AFP consideram que as eleições deste domingo poderão encerrar um velho ciclo político do país, pois os dois favoritos - e a maioria dos candidatos - são alheios às coalizões com partidos tradicionais, que governaram o país nas últimas décadas.



"Pode-se sustentar que são as últimas eleições do velho ciclo, já que podem terminar com um resultado diferente aos (políticos) que têm tido", disse Raúl Elgueta, cientista político da Universidade de Santiago.



Sichel representa a coalizão governista e Provoste, os partidos que formam a antiga Concertação, a coalizão de esquerda que governou o Chile por duas décadas depois do fim da ditadura de Pinochet. Desde a volta à democracia, as duas coalizões têm compartilhado o poder no país.



Desta vez, a votação é mais demorada porque em grande parte do país há quatro cédulas para eleger, além do presidente, toda a Câmara de Deputados, metade do Senado e conselheiros regionais.