O general sudanês Abdel Fattah al Burhan assinou um acordo com o primeiro-ministro Abdallah Hamdok, neste domingo (21), para restabelecer o processo de transição com um governo civil, quase um mês após o golpe de Estado militar.



Firmado no palácio presidencial em Cartum, o acordo de 14 pontos prevê o retorno de Hamdok como primeiro-ministro, cargo do qual foi suspenso depois do levante militar, assim como a libertação de líderes civis.