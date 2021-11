Venezuela registra recorde no Guinness com a 'maior orquestra do mundo'

A Venezuela recebeu neste sábado (20) o registro do recorde no Guinness da "maior orquestra do mundo", após conseguir pôr em cena 12.000 músicos, que interpretaram a Marcha Eslava de Tchaikovsky.



A marca foi alcançada pelo Sistema de Orquestras Infantis e Juvenis da Venezuela, um programa estatal fundado em 1975 pelo falecido maestro José Antonio Abreu, que deu acesso à educação musical a milhares de crianças de classes populares. A Rússia era a detentora do recorde anterior, de 2019, quando reuniu mais de 8.000 músicos.



"Posso confirmar que esta tentativa foi bem sucedida. Parabéns. Guinness World Record como a maior orquestra, vocês são oficialmente assombrosos", disse a encarregada de dar o veredicto em um telão durante um ato na sede do "Sistema", como é usualmente conhecido.



A tentativa de registrar o recorde foi feita no sábado passado no pátio da Academia Militar da Venezuela, em Caracas.



Cerca de 12.000 músicos venezuelanos, de crianças de 12 anos a adultos integrantes da principal orquestra do país, a Simón Bolívar, interpretaram a Marcha Eslava, regidos pelo maestro Andrés Ascanio, de 34 anos.



"É uma façanha, não só do Sistema, mas do país", disse, em meio a aplausos, Eduardo Méndez, diretor deste programa, do qual participam um milhão de membros de todo o país.



A Venezuela acumula outros recordes no Guinness, entre as quais belezas naturais como a Salto Ángel, a cachoeira mais alta do mundo, ou o chamado "Relâmpago do Catatumbo", o local com maior quantidade de tempestades elétricas no planeta.



Também detém os títulos do maior teleférico do mundo, dos maiores arepa e pão de presunto, comidas típicas venezuelanas, e até as cinco coroas no Miss Mundo são um recorde neste país exportador de misses.



"O Sistema", que foi replicado por dezenas de países, é berço de expoentes como Gustavo Dudamel, diretor musical da Ópera de Paris e da Filarmônica de Los Angeles, que enviou seus cumprimentos através de um vídeo publicado nas redes sociais.



A obra de Piotr Ilich Tchaikovsky, composta em 1876 como um hino para inspirar os soldados russos e sérvios na guerra com a Turquia, foi a terceira do programa de oito peças executadas no concerto de 13 de novembro.



"O Sistema" já tinha reunido mais de 10.000 músicos para homenagear o maestro Abreu por seu falecimento. Na ocasião, foi impossível certificar o recorde devido aos prazos e à documentação exigidos pelo Guinness.



Presente na cerimônia para celebrar o recorde, o embaixador russo na Venezuela, Serguei Melik-Bagdasarov, parabenizou o país por sua vitória "digna".



"Sabemos todos que o recorde anterior pertencia à Rússia. Agora o feito é seu, mas compartilhamos esta vitória com prazer", declarou o diplomata no ato transmitido pela TV estatal.