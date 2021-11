'Disparos acidentais' causam pânico no aeroporto de Atlanta

"Disparos acidentais" provocaram uma rápida cena de pânico neste sábado (20) no aeroporto de Atlanta, congestionado durante o fim de semana anterior ao Dia de Ação de Graças nos Estados Unidos, embora a diretoria do terminal tenha informado que não havia "nenhum perigo".



"Por volta das 13h30 de hoje (15h30 de Brasília), uma arma disparou acidentalmente na área de controle de segurança do ATL (aeroporto de Atlanta)", anunciou o aeroporto desta cidade do sudeste dos Estados Unidos em sua conta no Twitter.



"Não há um atirador no aeroporto", acrescentou a fonte, destacando que a polícia estava no local. Em outro tuíte, momentos depois, o aeroporto insistiu em que não havia "nenhum perigo para os passageiros ou os funcionários" e que uma investigação estava em andamento.



Até o momento, não foram registrados feridos.



Muitas pessoas se agacharam ao ouvir uma forte detonação e outras correram, derrubando malas em seu caminho, tentando fugir do local, mostrou um vídeo transmitido pela CNN.



Foi possível ouvir pessoas gritando, "Agachem-se!", enquanto outras rastejavam no chão. Algumas se refugiaram nos restaurantes do aeroporto e outras correram, inclusive, para a pista.



O aeroporto de Atlanta não informou que tipo de arma disparou, nem a quem pertencia. Tampouco revelou se o incidente causou perturbações nos voos previstos.



Os aeroportos dos Estados Unidos ficam muito movimentados no fim de semana anterior ao Dia de Ação de Graças, celebrado no próximo dia 25, uma das comemorações mais importantes do país.