Turistas são multados por entrar no Coliseu à noite para beber cerveja

Turistas foram multados em 800 euros (4.969 reais), informou a polícia local (foto: Luiz Fernando Campos/EM)

americanos, que entraram node Roma à noite para beber cerveja no ícone do Império Romano, foram multados em 800 euros (4.969 reais), informou a polícia local nesta quarta-feira (17).Os dois turistas, de 24 e 25 anos, que escalaram os muros do famosona madrugada de segunda-feira, foram descobertos por um vigia enquanto apreciavam o nascer do sol em uma das vistas mais espetaculares da Cidade Eterna.Antes da pandemia, cerca de 25.000 turistas visitavam todos os dias o monumento construído há quase 2.000 anos e listado como Patrimônio da Humanidade.