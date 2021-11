Festival hindu termina em festa e 'banho' de esterco; veja as fotos

Festival indiano tem tradição de 'banho' de esterco (foto: Manjunath Kiran / AFP) A diferença entre as culturas é o que mantém, quando respeitado, a diversidade no planeta. Sob um olhar ocidental, a forma como encerra o maior e mais importante festival indiano - o festival hindu Diwali - pode ser, no mínimo, curioso.









O festival, também conhecido como festival das luzes, ilumina as cidades indianas com uma energia singular. Por todos os cantos da Índia, as famílias hindus se reúnem e acendem lâmpadas de argila óleo, soltam fogos de artifício, fogueiras. As ruas, também, são coloridas com flores recém colhidas e doces são distribuídos.





“Fileira de Lâmpadas", significado de Diwali, o que nomeia o festival, representa a vitória da luz sobre as trevas. Durante cinco dias é celebrado a vida e a luz do divino. O festival começa no primeiro dia de calendário lunar hingu, considerada a noite mais escura do ano.





‘Guerra’ de esterco





O banho de excrementos aconteceu na vila de Gumatapura, próximo a Bangalore. Tradicionalmente os participantes pegam o esterco em pequenas fazendas próximas às vilas e cidades. Com carrinhos, o material é levado a algum templo onde tudo será abençoado por um sacerdote.





Assim, o material é em seguida despejado em uma área aberta. O local é visitado por pessoas de todas as regiões da Índia.

População em tradicional banho de esterco, na Índia (foto: Manjunath Kiran / AFP)



Todo o excremento é trazido em carrinhos, abençoado e então levado a um espaço aberto (foto: Manjunath Kiran / AFP)





*Estagiária sob supervisão da editora-assistente Vera Schmitz