Nos EUA, decretos pró-vacina aumentam imunização, ainda com resistência

(foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Quando o governo dos Estados Unidos anunciou a vacinação obrigatória contra a COVID para os trabalhadores, algumas pessoas anteciparam demissões em massa e outro golpe à já precária recuperação econômica. Por outro lado, as medidas parecem estar rendendo frutos.Embora ainda dividam o país, os decretos pró-vacina contribuíram para elevar a imunização dos Estados Unidos contra a pandemia."Até agora isso provou ser a estratégia mais eficaz para superar a resistência às vacinas", disse o médico Bradley Pollock, diretor do departamento de Saúde Pública da Universidade da Califórnia, em Davis, citado pelo jornal Sacramento Bee em outubro. "É mais que bom, é muito bom".Cerca de 58% da população dos Estados Unidos se imunizou até novembro. Isso representa um aumento desde agosto, quando os decretos começaram a ser anunciados.O governo do presidente Joe Biden estabeleceu 4 de janeiro como prazo para os funcionários das grandes empresas estarem totalmente vacinados, medida que acredita que afetará mais de dois terços da força de trabalho americana."A vacinação é o melhor caminho para sair dessa pandemia", disse Biden."Estou pedindo aos empregadores que atuem. As empresas têm mais poder do que nunca para acelerar nossa saída dessa pandemia, para salvar vidas e proteger nossa recuperação econômica", acrescentou.Esses decretos somam-se aos anunciados por alguns grandes empregadores, como a companhia aérea United Airlines que informou a seus 67.000 funcionários nos Estados Unidos que deveriam ser imunizados. Caso contrário, poderiam perder o emprego.Até quinta-feira, cerca de 2.000 solicitaram exceções médicas ou religiosas, mas a maioria dos funcionários se vacinou.Tyson Foods, uma das maiores empresas de processamento de frango e carne do mundo, anunciou em agosto que todos os seus 120.000 funcionários teriam que se vacinar.Agora, quase de 96% dos trabalhadores estão imunizados, segundo o jornal New York Times.As Forças Armadas, cujos funcionários ativos foram solicitados a se vacinarem ou enfrentarem as consequências, alcançou 95% de imunização em todos os seus setores.Em sua maioria, os trabalhadores querem ser vacinados e estão de acordo com as medidas.Quem se opõe, faz isso mais por conta da obrigatoriedade da vacinação do que pela vacinação em si.Isso é muito notável nas forças policiais, apesar dos estragos que o vírus causou no setor.Mais de 260 policiais morreram por causa do coronavírus este ano, cinco vezes a quantidade de oficiais que morreram baleados, de acordo com o portal que registra as mortes no cumprimento do dever.Quem ainda resiste a se vacinar está recebendo apoio de políticos de direita que não poupam insultos para desqualificar essas medidas, que alguns chamam de "ditadura".Apesar da enorme evidência científica sobre sua segurança e eficácia, as vacinas e outras medidas para evitar a propagação da pandemia - como o uso de máscaras - continuam sendo questionadas por líderes do Partido Republicano, no mais recente episódio de guerra cultural nos Estados Unidos.