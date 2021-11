Alemanha enfrenta 'pandemia de não vacinados'

Pessoas relutantes a se vacinar têm grande parte da responsabilidade, diz autoridade (foto: Ed Alves/CB/D.A Press)

se vê afetada por umaalertou o ministro da Saúde, Jens Spahn, nesta quarta-feira (3), que também pediu o reforço das medidas para frear o aumento de casos deno país.A "quarta onda" da pandemia está nos atingindo "com força", disse o ministro da Saúde, Jens Spahn, em coletiva de imprensa, enquanto a maior economia da Europa vê os casos de COVID-19 dispararem nas últimas semanas.Nesta quarta-feira, o instituto de vigilância epidemiológica Robert Koch (RKI) informou mais de 20.000 novos casos em 24 horas e de 194 mortes, uma incidência próxima aos níveis de maio.Segundo o ministro, as pessoas relutantes a se vacinar têm grande parte da responsabilidade por essa situação."Atualmente, estamos vivendo uma pandemia essencialmente dos não vacinados, e é grande", afirmou o ministro conservador."A quarta onda da pandemia avança, como temíamos, porque o número de pessoas vacinadas não é suficiente", corroborou Lothar Wieler, presidente do RKI.O ressurgimento das infecções chega em um momento politicamente delicado para a Alemanha, quando os social-democratas, vencedores das eleições de 26 de setembro, negociam a formação de um governo com os Verdes e os liberais para tentar alcançar um acordo em dezembro.Até então, o governo conservador de Angela Merkel, que abandonará o poder após 16 anos de mandato, segue à frente do Executivo.A chanceler disse neste fim de semana estar "muito preocupada" com a evolução da pandemia e que lamenta o número elevado de pessoas maiores de 60 anos não vacinadas.No entanto, reiterou que não considera necessário introduzir a obrigação de se vacinar.As restrições de acesso a lugares públicos, restaurantes e teatros nem sempre são cumpridas, segundo Wieler."Se a situação continuar se agravando nos hospitais a nível regional, é possível que novas restrições sejam impostas somente aos não vacinados", alertou o porta-voz do governo, Steffen Seibert.Segundo a Associação de Hospitais alemã, os atendimentos hospitalares de pacientes de covid aumentaram 40% em uma semana. Nas unidades de terapia intensiva (UTI), o aumento foi de 15%.De acordo com os últimos dados do RKI, 55,6 milhões de pessoas receberam duas doses da vacina - 66,8% da população."Os não vacinados têm um alto risco de se infectarem nos próximos meses e alguns deles podem adoecer gravemente", alertou Wieler.Mas convencê-los não é tarefa fácil.Uma pesquisa da Forsa encomendada pelo ministério da Saúde revelou recentemente que 65% dos entrevistados que não estão vacinados não querem "absolutamente" receber a vacina.