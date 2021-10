Bolívia recebe 1 milhão de vacinas da Pfizer doadas pelos EUA

Vacinas Pfizer doadas pelos EUA à Bolívia serão usadas em crianças e adolescentes (foto: AIZAR RALDES / AFP)

"Queremos cumprimentar e agradecer a solidariedade (...) entre países irmãos que estamos recebendo dos Estados Unidos"



Uma carga de 1.000.350 vacinas da Pfizer doadas pelos Estados Unidos através do mecanismo Covax chegou neste sábado (23/10) à Bolívia, que as usará para imunizar adolescentes de 16 e 17 anos contra a COVID-19."Estamos recebendo o lote de vacinas que nos permite dizer que temos coberta tanto nas primeiras como nas segundas doses toda a nossa população-alvo [pessoas a partir de 16 anos]", disse o ministro da Saúde, Jeyson Auza, minutos antes da chegada da carga.Após serem descarregadas no aeroporto de El Alto, as vacinas foram transportadas em dois caminhões até o Instituto Nacional de Laboratórios de Saúde (Inlasa) de La Paz, cidade vizinha e sede do governo.Ali foi realizada uma cerimônia, da qual participaram integrantes do gabinete do esquerdista Luis Arce, o representante interino da Organização Pan-americana da Saúde (Opas) na Bolívia, Julio Pedroza, e a encarregada de negócios da embaixada dos Estados Unidos, Charisse Phillips.Com esta carga, o total de doses enviadas à Bolívia mediante o mecanismo Covax, da OMS, para a distribuição equitativa de vacinas anticovid, totaliza 3.452.270. Deste total, quase 2,2 milhões de doses foram doadas pelos Estados Unidos.Até este sábado, cerca de um terço dos mais de 11 milhões de bolivianos tinham completado o esquema vacinal contra a COVID-19 com imunizantes das farmacêuticas Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Sputnik V ou Johnson & Johnson, de dose única.A Bolívia sofreu três ondas da pandemia desde março de 2020, a última em julho. Embora os novos casos diários tenham aumentado este mês, ainda se mantêm muito abaixo dos máximos alcançados anteriormente.