Taxa de incidência de COVID na Alemanha aumenta e retorna ao nível de maio

A taxa de incidência do coronavírus na Alemanha alcançou neste sábado (23/10) 100 casos para cada 100 mil habitantes pela primeira vez desde maio, o que confirma o preocupante aumento dos contágios no país.Os novos casos registram alta há várias semanas, segundo o instituto de vigilância epidemiológica Robert Koch. Há oito dias, a taxa estava em 68,7 para cada 100.000 habitantes.Na sexta-feira (22/10), o governo alemão admitiu preocupação com o aumento de casos de COVID-19, em todas as faixas etárias, e alertou que a situação pode piorar no inverno (hemisfério norte, verão no Brasil).A Alemanha registrou 86 mortes por COVID-19 neste sábado e o balanço total subiu para 95.077 desde o início da pandemia.Em 24 horas, o país registrou 15.145 novos contágios, o que representa um aumento de 31% em apenas oito dias. Desde o início da pandemia, a Alemanha registra 4.452.425 casos de COVID-19.De acordo com o governo, 66,1% da população está completamente vacinada e quase 70% dos alemães receberam uma dose.