COVID: Suprema Corte dos EUA rejeita ação contra obrigatoriedade de vacina

Todos os profissionais de saúde do estado do Maine terão de se vacinar contra a doença até 29 de outubro (foto: Leandro Couri/EM/D.A Press)

Leia mais sobre a COVID-19

Confira outras informações relevantes sobre a pandemia provocada pelo vírus Sars-CoV-2 no Brasil e no mundo. Textos, infográficos e vídeos falam sobre sintomas , prevenção , pesquisa e vacinação .



Um juiz da Suprema Corte dos Estados Unidos rejeitou na terça-feira (19/10) a ação movida por profissionais da saúde do estado do Maine contra a obrigatoriedade de vacinação contra a COVID-19.Todos os profissionais de saúde deste estado terão de se vacinar até 29 de outubro.Vários funcionários da saúde e um fornecedor de serviços deste setor argumentam que este decreto obrigatório viola seu direito constitucional à liberdade de religião, alegando objeções de consciência à vacina.A ação foi apresentada contra a governadora do Maine, Janet Mills, e outras autoridades, e pede à Justiça que bloqueie a medida, de forma preliminar, até que o caso seja resolvido.Ontem, o juiz Stephen Breyer - que responde aos pedidos de emergência do Maine - negou a ação, que já havia sido rejeitada por uma corte distrital.Na semana passada, o Tribunal Federal do Distrito do Maine determinou que a exigência de vacinação não viola o direito dos trabalhadores à liberdade de religião, prevista na Primeira Emenda da Constituição.O Tribunal de Apelações dos Estados Unidos para o Primeiro Circuito confirmou ontem mesmo a negativa da corte distrital.Segundo o tribunal, esta medida não os impede de "se manterem fiéis às suas crenças religiosas professadas que, segundo eles, obrigam-nos a recusar a vacinação contra a COVID-19".