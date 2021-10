Tiroteio em escola nos EUA

Após o ataque, os estudantes foram evacuados em ônibus escolares (foto: Stewart F. House/Getty Images/AFP)





Arlington – Quatro pessoas ficaram feridas ontem depois que um estudante abriu fogo durante uma discussão com um outro aluno dentro de uma escola de ensino médio em Arlington, Texas. O suspeito, Timothy George Simpkins, um aluno de 18 anos que fugiu de carro após os disparos, foi preso, afirmou o subchefe da polícia, Kevin Kolbye. "Não foi um ato de violência aleatório", disse Kolbye à imprensa. "Um aluno entrou em uma briga e sacou uma arma", acrescentou, informando que houve dois ou três tiros.





Das quatro pessoas feridas, três foram levadas para um hospital, segundo o policial. A quarta, uma mulher grávida, foi atendida no local apenas com algumas escoriações. De acordo com a mídia local, um jovem de 15 anos estava em estado crítico até a noite de ontem. "Sabemos que este é um incidente traumático para essas crianças", disse Kolbye. "Aumentamos a segurança com policiais adicionais em todas as nossas escolas em Arlington". A polícia foi informada por volta das 9h15, hora local, sobre disparos com arma de fogo no primeiro andar da escola Timberview, indicou o subchefe de polícia. Após o incidente, os estudantes, chocados, foram transportados em ônibus escolares para um centro de arte na cidade, onde se encontraram com seus pais ou responsáveis.





Os tiroteios em escolas têm sido um problema persistente na sociedade americana desde o massacre de Columbine, no Colorado, em abril de 1999. Desde esse ataque, que deixou 13 mortos, mais de 248 mil estudantes foram expostos à violência com armas de fogo nas escolas, segundo dados coletados pelo jornal The Washington Post. O número inclui tanto os que foram atingidos quanto as testemunhas e aqueles que foram retirados das instituições educativas quando começaram os disparos.





Em 2018, houve 25 tiroteios em escolas. Em 2019, foram 23. O tiroteio escolar recente mais mortal ocorreu em 2018, com um balanço de 17 mortos, durante ataque com armas de fogo por parte de um ex-aluno de uma escola de ensino médio de Parkland, Flórida.