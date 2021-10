Menino se recusa a tirar máscara para foto na escola e recebe prêmio

Menino se tornou referência do que é seguir os protocolos de prevenção à COVID-19 (foto: Facebook/ reprodução) Uma criança de 6 anos se tornou referência do que é seguir os protocolos de prevenção à COVID-19 nos Estados Unidos. Mason Peoples viralizou depois que a mãe dele contou como ele se negou a tirar a máscara para pousar para uma foto na escola. "Minha mamãe falou para eu ficar o tempo todo de máscara e só tirar na hora de comer, quando não tiver ninguém por perto", disse o menino para o fotógrafo.









Veja o diálogo:





Fotógrafo: Ok, pode tirar sua máscara.





Mason: Minha mamãe falou para eu ficar o tempo todo de máscara e só tirar na hora de comer, quando não tiver ninguém por perto.





Fotógrafo: Mas tenho certeza de que será OK tirar só para a foto.





Mason: Não, mas minha mãe falou muito sério. Não posso.





Fotógrafo: Nem por 2 segundinhos?





Mason: Não, obrigado, eu sempre ouço minha mamãe.





Fotógrafo: Ok, então. Diga "queijo"!









Após o post viralizar, várias pessoas procuraram a mãe da criança querendo dar algum tipo de prêmio pela conduta dele. Foi então que ela criou uma vaquinha com o objetivo de pagar pela faculdade dele no futuro. "Mason e eu estamos radiantes e maravilhados com a demonstração de amor que recebemos por causa de sua foto na escola. Ele leu muitos dos seus comentários com o maior sorriso no rosto! Ele está tão feliz em ver tantas pessoas orgulhosas dele e dizendo que ele fez um trabalho tão bom", Nicole agradeceu pelas redes sociais.