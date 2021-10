EUA superam 700 mil mortes por COVID, registra Universidade Johns Hopkins

No governo Joe Biden, os Estados Unidos realizaram campanhas de vacinação eficazes (foto: Kevin Dietsch / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP )

Os Estados Unidos superaram as 700.000 mortes por covid-19 nesta sexta-feira (1º), de acordo com dados da Universidade Johns Hopkins, um número aproximadamente equivalente à população da cidade de Washington.Depois de uma resposta inicial à pandemia muito criticada, os Estados Unidos realizaram campanhas de vacinação eficazes, mas somam 700.258 mortes, o número mais alto do mundo, bem à frente de outros países com altas taxas de mortalidade, como Brasil e Índia.

