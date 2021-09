Imprensa estatal denuncia tentativa frustrada de golpe de Estado no Sudão

Uma tentativa de golpe de Estado "fracassou" nesta terça-feira (21) no Sudão, informou a imprensa estatal, sem identificar as pessoas envolvidas.



"Aconteceu uma tentativa frustrada de golpe de Estado, o povo deve enfrentar", afirmaram meios de comunicação estatais.



Uma fonte do governo disse à AFP que os envolvidos tentaram assumir o controle do prédio da imprensa oficial, mas "fracassaram".



Uma fonte militar afirmou que vários oficiais "estavam envolvidos no atentado, mas foram imediatamente suspensos".



O trânsito parecia normal no centro de Cartum, inclusive ao redor do quartel-general do exército, onde meses de grandes protestos provocaram em 2019 a queda do presidente Omar al Bashir.



Mas as forças de segurança do país fecharam a principal ponte que atravessa o rio Nilo para ligar Cartum à cidade de Omdurman.



O Sudão está atualmente sob o comando de um governo de transição, formado por representantes civis e militares, instalado após a queda de Bashir em abril de 2019 e que deve supervisionar o retorno a um Executivo civil.



Mas as profundas divisões políticas e os grandes problemas econômicos dificultam a frágil transição.



Nos últimos meses, o governo adotou uma série de reformas econômicas para obter um alívio da dívida com o Fundo Monetário Internacional.



As medidas, que incluem o corte de subsídios e uma flutuação controlada da libra sudanesa, foram consideradas por parte da população como muito severas.



Protestos esporádicos foram registrados contra as reformas e o aumento do custo de vida.