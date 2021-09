Agentes montados que perseguem migrantes haitianos causam polêmica nos EUA

O secretário de Segurança Interna dos Estados Unidos, Alejandro Mayorkas, afirmou nesta segunda-feira (20) que as alegações de maus-tratos a migrantes haitianos por policiais montados na fronteira do Texas com o México serão investigadas.



Mayorkas disse que agentes a cavalo tentaram controlar o fluxo de milhares de migrantes que cruzavam o Rio Grande do México para Del Rio, no Texas.



Imagens do fotógrafo Paul Ratje, da AFP, e vídeos postados nas redes sociais mostraram policiais montados balançando as rédeas para desencorajar os migrantes de cruzar o rio.



Ratje afirmou que muitos haitianos tentaram cruzar o rio várias vezes para conseguir comida para suas famílias e foram impedidos pelos cavalos.



"Muitos começaram a correr para tentar escapar dos cavaleiros e um dos policiais fotografados agarrou um pela camisa e o virou enquanto o cavalo trotava em círculos", relatou Ratje sobre uma das fotos.



- Sob investigação -



Muitas pessoas disseram na web que as imagens as lembravam dos dias em que policiais montados ou carcereiros chicoteavam afro-americanos.



"Vamos investigar os fatos para verificar a situação e assim entendê-la", declarou Mayorkas aos repórteres.



"Se houve algo de diferente, responderemos apropriadamente", continuou.



A secretária de imprensa da Casa Branca, Jen Psaki, confirmou ter visto as imagens.



"Não tenho todo o contexto. Não consigo imaginar em que contexto isso seria apropriado. É horrível de assistir", admitiu.



A polêmica estourou enquanto o serviço de vigilância fronteiriça dos Estados Unidos luta contra o fluxo maciço de migrantes que procuram entrar ilegalmente no país; a maioria deles haitianos.



- Informação falsa -



Os migrantes se tornaram uma crise para o governo Biden.



Falando de Del Rio, Mayorkas afirmou que os migrantes haitianos estavam recebendo informações falsas sobre como se estabelecer nos Estados Unidos.



O secretário de Segurança Interna adiantou que o governo aumentará os voos de repatriação para haitianos e que as autoridades americanas consideram seguro devolvê-los a seu país.



Os haitianos, segundo Mayorkas, foram erroneamente informados de que podem permanecer nos Estados Unidos como refugiados sob o "Status de Proteção Temporária" (TPS) devido à turbulência política no Haiti e ao recente terremoto que devastou o país.



"Estamos muito preocupados que os haitianos que embarcam neste caminho de migração irregular estejam recebendo informações falsas de que a fronteira está aberta ou que o status de proteção temporária está disponível", disse Mayorkas.



"Reiteramos que nossas fronteiras não estão abertas e que as pessoas não devem empreender essa jornada perigosa. Se você entrar ilegalmente nos Estados Unidos, será deportado", resumiu.



O TPS esteve disponível por anos para os haitianos que ficaram nos Estados Unidos após o grande terremoto de 2010. Após o agravamento da crise política com o assassinato do presidente Jovenel Moise, em julho, o TPS foi estendido a todos os haitianos que estiveram nos Estados Unidos em ou antes de 29 de julho.



"Ninguém que tenha chegado na semana passada será elegível para obter o TPS", insistiu Mayorkas, considerando razoável devolver essas pessoas ao seu país.



""Fizemos uma avaliação com base nas condições do país.O Haiti pode receber pessoas com segurança", concluiu Mayorkas.