Wall Street fecha em forte queda, puxada pela Evergrande

A bolsa de Nova York fechou nesta segunda-feira (20) em forte queda, em uma de suas piores sessões do ano, afetada pelas preocupações com o setor imobiliário na China e o destino da gigante Evergrande, à beira da falência.



O índice Dow Jones registrou, assim, queda de 1,78%, a 33.970,47 pontos, enquanto o tecnológico Nasdaq recuou 2,19% a 14,713,90 unidades. O S&P; 500 fechou em baixa de 1,70% a 4.357,73 pontos.



"A aversão ao risco aumentou (...), dadas as inquietações de um contágio surgidas com a potencial falência do grupo chinês Evergrande, promotor imobiliário mais endividado do mundo", resumiram os analistas da Schwab.



A gigante chinesa enfrenta problemas para enfrentar sua dívida de mais de 300 bilhões de dólares, com juros a pagar esta semana, e os investidores temem uma falência, que poderia repercutir em todo o mundo.



A Casa Branca tentou reduzir os temores: "trata-se de uma empresa cujas atividades estão sobretudo concentradas na China", afirmou a porta-voz, Jen Psaki. "Estamos prontos para reagir apropriadamente, se necessário", acrescentou.



Para Karl Haeling, da LBBW, "o risco de contágio existiria se as autoridades chinesas deixarem a Evergrande cair completamente na falência, mas isso não tem sentido para a China, em vista dos problemas internos e dos cortes de empregos que provocaria".



Além dos temores com a crise da gigante chinesa do setor imobiliário, o mercado acompanha com atenção a falta de um acordo para aumentar o teto do endividamento nos Estados Unidos.



Os mercados também esperam esta semana os resultados da reunião de política monetária do Federal Reserve (Fed, banco central americano) na terça e na quarta-feira.



Entre os valores do dia, a empresa de máquinas para construção Caterpillar, um peso-pesado do Dow Jones, teve queda de 4,47% a 190,82 dólares, enquanto a gigante mineradora Freeport-McMoRan recuou 5,69% a 31,17 dólares.