Petróleo fecha em queda, afetada por preocupações com a demanda

As cotações do petróleo fecharam em queda nesta segunda-feira (20), em um dia marcado pelas preocupações com a demanda, em particular na China.



O barril de Brent do Mar do Norte para entrega em novembro fechou a 73,92 dólares em Londres, em queda de 1,88% em relação ao fechamento da sexta-feira.



O barril de WTI para outubro registrou queda de 2,33% a 70,29 dólares.



"É um dos aspectos do fracasso que observamos em todos os ativos de risco", ressaltou Robert Yawger, encarregado de futuros de energia da Mizuho Securities.



A situação do desenvolvedor imobiliário chinês Evergrande, à beira do calote, "ameaça frear o crescimento chinês. E a China é o maior importador mundial de petróleo cru", reforçou Yawger.



Por outro lado, três semanas depois da passagem do furacão Ida, as plataformas do Golfo do México recuperam lentamente sua capacidade operacional, que segundo cifras oficiais situava-se nesta segunda-feira em 82%, e aumentam sua produção, contribuindo para a queda do petróleo.