EUA proíbe entrada no país de procuradora-geral de Guatemala por corrupção

Os Estados Unidos proibiram a entrada em seu território da procuradora-geral da Guatemala, Consuelo Porras, ao incluí-la em uma lista de funcionários corruptos dos países do Triângulo Norte da América Central, informou nesta segunda-feira (20) o secretário de Estado americano, Antony Blinken.



A procuradora-geral da Guatemala "obstruiu as investigações de atos de corrupção ao interferir em investigações criminais", afirmou Blinken em comunicado.



"O padrão de obstrução de Porras incluiu ordenar aos promotores do Ministério Público (MP) da Guatemala que ignorassem os casos com base em considerações políticas e solapar ativamente as investigações realizadas pela Procuradoria Especial Contra a Impunidade, que inclui a destituição de seu promotor principal, Juan Francisco Sandoval, além da transferência e da demissão de outros promotores que investigam a corrupção", explicou.



Após ser removido em 23 de julho, Sandoval revelou que se deparou com muito obstáculos em seu trabalho, e que foi solicitado a não investigar o presidente Alejandro Giammattei sem o consentimento de Porras.



Sandoval, que recebeu das mãos de Blinken um prêmio no início do ano por seu trabalho contra a corrupção, deixou a Guatemala após sua demissão, por riscos à sua segurança.



A destituição de Sandoval fez com que os Estados Unidos suspendessem sua cooperação com o MP guatemalteco, e desencadeou protestos para exigir as renúncias de Giammattei e Porras.



O governo de Joe Biden atribui à corrupção em Guatemala, El Salvador e Honduras grande parte das condições que motivam a migração irregular à fronteira sul dos Estados Unidos, que vem registrando números recordes desde que o democrata chegou à Casa Branca.