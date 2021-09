Amazon afirma ter 'tolerância zero com a corrupção' em meio a suspeitas na Índia

A gigante americana do comércio eletrônico Amazon afirmou nesta segunda-feira (20) sua "tolerância zero com a corrupção", depois que informações da imprensa indiana apontaram supostas tentativas de corrupção por parte de alguns de seus advogados no país.



O site de informação especializado "The Morning Context" afirmou, citando três fontes, que o grupo iniciou uma investigação, depois que um lançador de alerta afirmou que um ou mais de seus advogados na Índia teriam usado seus honorários advocatícios para pagar subornos.



A Amazon India não fez comentários sobre essas acusações, mas disse à AFP que tem "tolerância zero com a corrupção".



"Levamos a sério essas acusações, que estamos investigando a fundo e tomando as medidas adequadas", acrescentou o grupo em um comunicado.



A Índia é um mercado importante para a Amazon, que investiu cerca de 6,5 bilhões de dólares desde sua chegada ao país em 2013.



