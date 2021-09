Azerbaijão intercepta carga de heroína destinada à Europa

O Azerbaijão anunciou nesta segunda-feira (20) ter interceptado mais de meia tonelada de heroína que seria transportada para a Europa, em uma das maiores apreensões neste país do Cáucaso, situado em uma importante rota do narcotráfico.



Segundo um comunicado do serviço de alfândega do Azerbaijão, a apreensão ocorreu na cidade de Bilasuvar, no sudeste do país, quando os guardas fronteiriços examinaram um carro que se dirigia do Irã para a Letônia, país-membros da União Europeia.



Foram apreendidos no total 527 quilos de heroína.



Segundo as autoridades azerbaidjanas, no passado os traficantes de drogas usavam o enclave de Nagorno Karabakh, um território disputado entre o Azerbaijão e a Armênia, como rota de trânsito de entorpecentes.



A Armênia cedeu em 2020 grandes extensões de terra de Nagorno Karabakh ao Azerbaijão após uma guerra de seis semanas entre estes dois países vizinhos do Cáucaso.



Consequentemente, os traficantes usam mais os postos fronteiriços do Azerbaijão para o tráfico com destino à Europa, segundo a mesma fonte.