Biden 'impaciente' por falar com Macron após racha por submarinos

O presidente americano, Joe Biden, está "impaciente" por falar por telefone com seu contraparte francês, Emmanuel Macron, após a tensão nas relações entre os dois países devido a um acordo de Washington com a Austrália para fornecer-lhe submarinos de propulsão nuclear, disse nesta segunda-feira (20) um alto funcionário americano.



Biden quer falar com Macron "sobre o caminho a seguir", acrescentou o funcionário, depois que Paris chamou a consultas seu embaixador em Washington, irritada com o acordo que jogou por terra um contrato para fornecer submarinos convencionais a Canberra.



"Entendemos a posição da França. Não compartilhamos de seu ponto de vista", disse o funcionário.



O ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian, disse que os Estados Unidos "apunhalaram pelas costas" a França.



Estados Unidos, Reino Unido e Austrália alcançaram uma aliança estratégica no âmbito da qual Washington proporciona submarinos nucleares a Canberra.



No domingo, o governo francês tinha informado que "o presidente Biden pediu para falar com o presidente da República e fará um telefonema nos próximos dias".



"Queremos explicações" sobre algo que "parece ser uma importante quebra de confiança", acrescentou.



Em alusão ao cancelamento do contrato bilionário de submarinos entre a França e a Austrália, nesta segunda, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, disse à rede CNN que "um dos nossos Estados-membros foi tratado de uma forma inaceitável. Queremos saber o que aconteceu e por que".