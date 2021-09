Sem estar vacinado, Bolsonaro come pizza na rua em Nova York

O presidente Jair Bolsonaro foi fotografado no domingo comendo um pedaço de pizza em uma rua de Nova York, consequência, segundo a imprensa brasileira, de sua recusa em se vacinar contra o coronavírus.



Como ainda não foi imunizado, o presidente de 66 anos, que participará da Assembleia Geral das Nações Unidas nesta terça-feira, não tem o passaporte sanitário necessário para entrar em restaurantes e outros locais públicos de Nova York, relatou a mídia.



"Jantar de luxo em Nova York", brincou o ministro da Secretaria da Presidência, Luiz Eduardo Ramos, em tuíte publicado na noite de domingo e ilustrado com a foto de Bolsonaro degustando um pedaço de pizza com vários integrantes de sua delegação.



"Vamos comer pizza com coca-cola", escreveu o ministro do Turismo, Gilson Machado, no Instagram.



"O Bolsonaro gosta de simular simplicidade e modéstia em momentos como este (...), mas não é uma questão de gosto ou escolha, mas sim uma imposição da lei em vigor em Nova York", explicou o colunista Reinaldo Azevedo para o portal de notícias UOL.



Como marca a tradição, o presidente brasileiro deve fazer o primeiro discurso na Assembleia Geral da ONU na terça-feira, embora sua participação tenha sido posta em dúvida por alguns dias.



As autoridades de saúde de Nova York disseram inicialmente que o anfiteatro da Assembleia Geral é "um centro de convenções" sujeito às mesmas regras sanitárias que a maioria dos espaços fechados. Mas o presidente da Assembleia, Abdulla Shahid, escreveu aos delegados dos estados membros para especificar que basta declarar que não são portadores do vírus.



Muito criticado pela gestão da crise sanitária, Bolsonaro, que costuma dizer que já está imunizado depois de se infectar com o coronavírus no ano passado, afirma que será "o último brasileiro" a receber uma vacina anticovid. No Brasil já foram aplicadas 222 milhões de doses do imunizante.



Após chegar a Nova York no domingo à noite, Bolsonaro teve que usar a porta dos fundos para entrar em seu hotel para não se encontrar com manifestantes que o aguardavam perto da entrada principal com gritos de "Fora Bolsonaro!", segundo a imprensa.