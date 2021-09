Bill Gates obtém USD 1 bilhão para financiar energias limpas

Uma organização fundada por Bill Gates, Breakthrough Energy, anunciou nesta segunda-feira (20) que levantou mais de US $ 1 bilhão de sete empresas, incluindo Arcelor Mittal, BlackRock e General Motors para financiar projetos de energias limpas.



Entre os primeiros participantes dessa iniciativa chamada "Catalyst" também estão American Airlines, Bank of America, Boston Consulting Group e a empresa fundada por Gates, a Microsoft.



Os valores arrecadados estarão disponíveis na forma de subsídios, cotas e compromissos de compra das tecnologias desenvolvidas, disse à AFP uma fonte da organização de Gates.



Lançado em junho, Catalyst já fez parceria com a Comissão Europeia, o Banco Europeu de Investimento e o Departamento de Energia dos Estados Unidos.



O projeto visa quatro eixos iniciais principais: captura direta de carbono, hidrogênio verde, reserva de energia ao longo do tempo e combustíveis menos poluentes para o setor aeronáutico.



"Evitar uma catástrofe climática requer uma nova revolução industrial. Metade da tecnologia necessária para atingir a meta de emissões zero ainda não existe ou é muito cara para grande parte do mundo", disse Gates em um comunicado.



American Airlines



ARCELORMITTAL



MICROSOFT



BANK OF AMERICA



BLACKROCK



GENERAL MOTORS