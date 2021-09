Trudeau aposta seu futuro político nas eleições canadenses

Um terceiro mandato para o liberal Justin Trudeau ou uma mudança com o conservador moderado Erin O'Toole? Os canadenses comparecem às urnas nesta segunda-feira (20) para decidir quem formará o próximo governo em eleições gerais de resultado imprevisível.



Os primeiro locais de votação abriram as portas em Terranova e Labrador, na costa do Atlântico, às 8H30 locais (8H00 de Brasília).



Como o país tem seis fusos horários, os últimos eleitores a votar estão na província de Colúmbia Britânica, na costa do Pacífico, onde as urnas fecharão às 19H00 locais (23H00 de Brasília).



Os dois principais candidatos votaram no final da manhã em frente às câmeras após uma campanha de 36 dias. Mas o vencedor pode ainda não ser declarado à noite, pois a eleição promete ser bem apertada e muitas pessoas optaram pelo voto antecipado ou por correio.



Depois de votar, Trudeau disse que estava "sereno". "Trabalhamos muito durante esta campanha e os canadenses estão tomando uma decisão importante", afirmou ele à AFP cercado por seus filhos e sua esposa, Sophie Grégoire.



O chefe de Governo, de 49 anos, convocou em agosto as eleições antecipadas para tentar recuperar a maioria que perdeu há dois anos. Mas, de acordo com as pesquisas, está perdendo a aposta: atinge no máximo 31% das intenções de voto, assim como seu principal rival, até então desconhecido do grande público.



Trudeau sofre uma erosão de poder, a "Trudeaumania" de 2015 parece distante.



Durante a campanha, ele afirmou que a volta dos conservadores seria sinônimo de retrocesso, principalmente na questão climática. Mas Erin O'Toole prometeu renovação e fez uma sólida campanha de centro.



- "Mentiu para nós" -



"Não estou contente com esta votação, Justin tinha dito que não iria convocar eleições durante a covid e no fim, assim que acreditou que era o momento certo para ter maioria, ele convocou. Então eu realmente creio que ele mentiu para nós ", disse Douglas O'Hara, revoltado, na entrada de sua zona eleitoral em Montreal. Pela primeira vez na vida, esse homem de 73 anos não votará no Partido Liberal.



Outros eleitores, porém, destacam como Trudeau lidou com a crise de saúde e que o país tem uma das maiores taxas de vacinação do mundo.



"Para mim, a gestão da pandemia é a questão mais importante nesta eleição. E acho que o primeiro-ministro lidou bem com isso", argumentou Kai Anderson, de 25 anos, eleitor em Ottawa, a capital federal.



Como em 2019, a disputa acirrada faz com que analistas afirmem que a maioria parece muito complicada de alcançar para qualquer candidato.



- Formar governo -



Os quase 27 milhões de canadenses com mais de 18 anos que podem votar nesta segunda-feira definirão os 338 membros da Câmara dos Comuns.



Se nenhum dos dois principais partidos que se alternam no poder desde 1867 conquistar a maioria no Parlamento, o vencedor terá de formar um governo minoritário.



Nesse caso, o futuro primeiro-ministro, liberal ou conservador, terá que trabalhar com os partidos menores para governar o país.



Um deles é o Novo Partido Democrático (NDP, esquerda), de Jagmeet Singh, que tem quase 20% das intenções de voto nas pesquisa. Outro é o 'Bloc Québécois', partido independentista de Quebec liderado por Yves-François Blanchet.



O último partido importante na disputa, os Verdes de Annamie Paul, se esforçou para divulgar uma mensagem de emergência climática, ao mesmo tempo que luta por sua própria sobrevivência devido a problemas de unidade, imagem e finanças.



Resta saber se os eleitores comparecerão às urnas em grande número para esta eleição que gera pouco interesse e acontece no momento em que os casos de covid-19 estão aumentando em algumas províncias canadenses.