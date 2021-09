"The Crown", a saga real britânica da Netflix, conquistou neste domingo (19), em Los Angeles, o Emmy de melhor série dramática da televisão.



Com a estatueta, a Netflix fez história, ao conquistar um prestigioso prêmio nunca conquistado até agora pela líder do streaming. A produção superou concorrentes como "The Handmaid's Tale", "The Mandalorian" e "This is Us".