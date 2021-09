A atriz britânica Olivia Colman conquistou neste domingo (19) em Los Angeles o Emmy de melhor atriz de série dramática por interpretar a rainha Elizabeth II da Inglaterra no sucesso da Netflix "The Crown".



"É um maravilhoso final para uma das mais extraordinárias jornadas com esta família adorável", disse Colman ao receber o prêmio em Londres, superando Elisabeth Moss ("The Handmaid's Tale") e MJ Rodriguez ("Pose"), entre outras.