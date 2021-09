O jovem ator Josh O'Connor ("The Crown") conquistou o Emmy de melhor ator de série dramática neste domingo (19), em Los Angeles, na primeira cerimônia presencial do Oscar da TV depois de dois anos.



"Fazer 'The Crown' foi o que mais me recompensou nestes dois anos da minha vida", disse O'Connor ao receber a estatueta por interpretar o príncipe Charles de Gales na quarta temporada da série de sucesso da Netflix.