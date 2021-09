Astros da televisão levam glamour ao tapete vermelho do Emmy

Os astros da televisão voltaram em grande estilo ao tapete vermelho para a cerimônia do Emmy, o Oscar da televisão, neste domingo (19), uma demonstração mais tradicional de glamour depois dos pijamas e dos moletons da edição quase totalmente virtual no ano passado.



Confira alguns destaques da primeira cerimônia presencial do Emmy em dois anos:



- Tirando os vestidos do armário -



A cerimônia do Emmy segue uma sequência de momentos glamourosos para as celebridades, incluindo os MTV Video Music Awards, o Festival de Cinema de Veneza e o Met Gala em Nova York - e as mulheres de Hollywood não fizeram feio.



Anya Taylor-Joy, a estrela da aclamada minissérie "O Gambito da Rainha", brilhou em um elegante vestido Dior amarelo-manteiga com as costas nuas, acompanhado de um xale amarelo brilhante que descia em uma longa cauda.



A estrela de "The Crown" Emma Corrin (que interpreta Diana) também optou por um modelo amarelo-manteiga - ela compareceu à 'watch party' em Londres vestindo um tomara-que-caia longo da Miu Miu, luvas longas e touca.



Mj Rodriguez, indicada por seu trabalho em "Pose", série que aborda a cultura underground dos bailes ('balls') na Nova York dos anos 1980, capturou todos os olhares com um vestido Versace turquesa de um ombro só e fenda profunda na perna e longas unhas pontudas.



A estrela de "Ted Lasso", Hannah Waddingham, ganhadora do Emmy de melhor atriz coadjuvante em série de comédia, encantou com um vestido Christian Siriano pêssego de um ombro só quando subiu ao palco para receber sua estatueta.



Catherine Zeta-Jones esbanjou elegância com um tomara-que-caia vinho com fenda pronunciada e sapatos no mesmo tom - a personificação da sofisticação em Hollywood - ao acompanhar o marido, Michael Douglas, indicado ao Emmy.



- A vez deles -



Por muito tempo, a moda masculina era um assunto secundário nas cerimônias de premiação, mas nos últimos anos, o que os homens vestem foi ganhando destaque.



O astro de "Pose", Billy Porter, que silenciou o tapete vermelho do Oscar em 2019 com um vestido-smoking de Christian Siriano, arrasou novamente com camisa preta Ashi ajustada com mangas escandalosamente amplas e diamantes em abundância.



"Eu realmente tomei uma decisão com 'Pose' e finalmente estou tendo uma plataforma no cinema e na televisão para usar os tapetes vermelhos para outra forma de expressar minha criatividade", disse o ganhador do Emmy em 2019 no tapete vermelho.



Cedric, o anfitrião da noite, conhecido por sua elegância, não decepcionou com um terno turquesa brilhante com lapelas e detalhes em preto, e óculos escuros, necessários para a tarde ensolarada em Los Angeles.



O astro de "Ted Lasso", Jason Sudeikis, escolheu um smoking de veludo azul de Tom Ford com lapelas brancas e grande gravata borboleta.



E o duas vezes indicado Kenan Thompson vestiu um smoking cor-de-rosa - um look definitivamente audacioso.