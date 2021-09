Corpo encontrado nos EUA corresponde a descrição de influenciadora desaparecida

Um corpo que corresponde à descrição da jovem viajante Gabrielle Petito foi encontrado em um parque nacional do Wyoming onde estava sendo procurada a influenciadora do Instagram, cujo desaparecimento comoveu os Estados Unidos, anunciou o FBI neste domingo.



"O departamento forense do condado de Teton foi enviado para resgatar um corpo no parque nacional do condado", informou à AFP o legista local Brent Blue.



"Hoje bem cedo foram encontrados restos humanos que coincidem com a descrição de Gabrielle 'Gabby' Petito", relatou o agente do FBI Charles Jones em entrevista coletiva. "Gostaria de expressar minhas mais sinceras e profundas condolências à família de Gabby", acrescentou.



Autoridades dos EUA haviam iniciado uma ampla operação de busca para encontrar a jovem, 22, desaparecida em 11 de setembro, durante uma viagem com seu companheiro. Seus pais tiveram contato com ela pela última vez quando os dois viajantes estavam na área do Parque Nacional Grand Teton, em Wyoming, informou a família.



Gabby Petito deixou o emprego para viajar em julho pelos Estados Unidos em uma van com o namorrado, Brian Laundrie, 23. Ela documentou a viagem no Instagram.



Há mais de duas semanas, Laundrie voltou sozinho para casa, em North Port, Flórida, com a van da companheira. Ele foi declarado "pessoa de interesse" pelos investigadores, mas depois desapareceu.



Os pais de Laundrie não o veem desde terça-feira, segundo a polícia de North Port, que trabalha agora em um caso de "desaparecimento múltiplo".