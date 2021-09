Partido do Kremlin lidera legislativas na Rússia

O partido governante, Rússia Unida, liderava neste domingo as eleições legislativas russas, de acordo com os primeiros resultados, anunciados minutos após o fechamento das últimas seções eleitorais, em uma votação que praticamente excluiu a oposição contra o Kremlin.



O partido do presidente Vladimir Putin obtinha 38,75% dos votos, segundo os resultados divulgados pela Comissão Eleitoral, uma vez apuradas 9% das seções eleitorais. Eles são seguidos pelos comunistas do KPRF (25,06%).



Segundo uma pesquisa de boca de urna realizada para a emissora estatal Rossiya-24, o Rússia Unida vencerá com 45,2% dos votos, claramente à frente dos comunistas (21%). Nas eleições legislativas anteriores, em 2016, o Rússia Unida prevaleceu com 52,4% dos votos e os comunistas ficaram em segundo lugar, com 13,3%.



Autoridades impediram vários candidatos da oposição de disputar as eleições deste ano. Apoiadores do opositor preso Alexei Navalny pediram "um voto inteligente" e a aposta nos candidatos mais bem colocados para impedir a eleição de representantes do partido de Putin.



As eleições acontecem após três meses de repressão dura contra a oposição, iniciada com a prisão de Navalny em janeiro.