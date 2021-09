Partido governante na Hungria culpa oposição 'por incompetência' por falha técnica nas primárias

O partido do primeiro-ministro húngaro, Víctor Orban, culpou neste domingo (19) a "incompetência" da oposição por uma falha informática que a obrigou a interromper suas eleições primárias, enquanto a oposição atribui a falha a um ciberataque do próprio governo.



As primárias internas, organizadas pela primeira vez pela oposição na Hungria, foram interrompidas no sábado depois de duas horas por causa de um fluxo de conexões que provocou uma sobrecarga no sistema informático e ficou bloqueado.



Os líderes opositores imediatamente culparam Orban e seu governo, afirmando que "eles têm medo de ver as massas expressando sua opinião" e afirmaram que este processo será retomado na segunda-feira.



O partido de Orban respondeu neste domingo, pedindo à oposição para não "culpar os outros pela (sua própria) incompetência".