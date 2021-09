Ex-presidente Bouteflika será sepultado junto a heróis da independência da Argélia

O falecido ex-presidente argelino Abdelaziz Bouteflika será sepultado neste domingo (19) no setor dos mártires do cemitério de El Alia da capital, reservado aos heróis da independênia, mas não terá as mesmas honras que seus antecessores.



Bouteflika, que deixou o poder em 2019 depois de 20 anos à frente da Argélia, morreu na sexta-feira (17) aos 84 anos em sua residência de Zeralda (oeste), onde vivia recluso há dois anos e meio.



Deve ser enterrado depois da oração do Dohr, que acontece às 13h00 no horário local (09h00 em Brasília), segundo a televisão estatal.



Seu corpo será velado no Palácio do Povo, um edifício cerimonial no centro da capital, antes de ser levado ao cemitério de El Alia, a cerca de 10 km de distância, segundo vários jornais locais.



No setor dos mártires desse cemitério repousam os corpos dos ex-governantes argelinos, junto a grandes figuras da guerra da independência, de 1954 a 1962.