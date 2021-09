Recém-eleito prefeito de Joanesburgo morre em acidente de carro

O prefeito de Joanesburgo, Jolidee Matongo, morreu no sábado (18) em um acidente de carro depois de participar de um evento eleitoral com o presidente sul-africano, um mês depois de ser eleito, informou seu governo.



Matongo, de 46 anos, retornava de uma campanha de registro de eleitores no bairro de Soweto antes das eleições, quando ocorreu o acidente.



"É difícil de entender esta tragédia, dada a vitalidade e a paixão com que o prefeito Matongo interagia comigo e com os moradores de Soweto tão pouco tempo antes de sua morte", comentou o presidente Cyril Ramaphosa no Twitter.



O antecessor do prefeito morreu em julho por complicações de covid-19 e Matongo foi eleito em 10 de agosto.



Fotos publicadas nas redes sociais por Ramaphosa e pelo próprio Matongo mostraram os dois homens caminhando em Soweto e conversando com os moradores.



Matongo nasceu em Soweto, de acordo com o site da cidade de Joanesburgo, e se incorporou à juventude do partido Congresso Nacional Africano aos 13 anos de idade.