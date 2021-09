França acusa Austrália e EUA de mentir e fala em 'crise grave'

A França acusou neste sábado a Austrália e os Estados Unidos de mentir e chamou o acordo de segurança que levou Canberra a cancelar a compra de submarinos franceses em favor de navios americanos de "crise séria".



Em declarações ao canal de TV France 2, o chanceler Jean-Yves Le Drian afirmou que se trata de uma "crise grave" e denunciou "uma mentira, uma duplicidade, uma grande quebra de confiança e um desprezo" por parte dos aliados da França.



O ministro fez os comentários um dia depois que a França, por ordem do presidente Emmanuel Macron, convocou seus embaixadores em Canberra e Washington para consultas, um ato sem precedentes, que mostra a indignação de Paris com o cancelamento do contrato dos submarinos.



Le Drian descreveu a convocação como um ato simbólico. "Chamamos nossos embaixadores para tentar entender e mostrar aos nossos antigos países parceiros que estamos muito aborrecidos, que realmente existe uma grave crise entre nós", disse.



O chanceler foi direto ao responder por que não chamou seu embaixador em Londres para consultas, apesar de o Reino Unido também fazer parte do acordo de segurança. "Conhecemos seu oportunismo permanente", ironizou, meses depois do Brexit. "O Reino Unido nesse assunto é um pouco como o último da fila.".