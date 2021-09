Bolívia recebe 661.700 vacinas anticovid doadas por França e Espanha

A Bolívia recebeu, neste sábado (18), 661.700 vacinas AstraZeneca contra a covid-19 doadas pela França e Espanha por meio do mecanismo Covax, que usará para campanhas de imunização em massa e gratuitas, informou a chancelaria em La Paz.



"Estamos recebendo 661.700 doses das vacinas AstraZeneca, esta é uma doação administrada a nível bilateral com a Espanha, a maior parte, e o resto com a França", afirmou o vice-ministro de Comércio Externo, Benjamín Blanco.



Até o momento, 3,3 milhões de bolivianos receberam a primeira dose da vacina anticovid e três milhões receberam a segunda dose.



O governo estima completar até o fim do ano sua meta de imunizar 7,1 milhões de cidadãos maiores de 18 anos, de uma população total de 11,5 milhões.



Do total da doação, a Espanha entregou 583.100 unidades e a França 78.600.



A Bolívia acumula até o momento 496.700 casos e mais de 18.640 mortes.



ASTRAZENECA