Um tremor de 5,3 graus de magnitude e com epicentro no oceano Pacífico atingiu El Salvador neste sábado (18), sem provocar vítimas ou danos, informou o Observatório do Ministério do Meio Ambiente.



O terremoto foi registrado às 08h43 no horário local (11h43 em Brasília) e seu epicentro foi localizado a 46 km ao sul da praia Mizata, na costa do departamento de La Libertad.



Com uma profundidade focal de 41 km, o tremor ocorreu devido à interação das placas Cocos e Caribe na denominada área de subducção do Pacifico.



Os órgãos de socorro não registraram emergências pelo terremoto.