Maduro viaja ao México para cúpula da Celac

O presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, viaja ao México para participar neste sábado da reunião de cúpula da Comunidade de Estados Latino-Americanos e Caribenhos (Celac), anunciou a chancelaria mexicana nesta sexta-feira.



Em março de 2020, o Departamento de Justiça dos Estados Unidos acusou o presidente venezuelano de crimes como "narcoterrorismo", narcotráfico e porte de armas, entre outros, e ofereceu 15 milhões de dólares pela sua captura. Desde então, Maduro, que costumava viajar para Cuba, sua aliada política, ou para países do Caribe, tem evitado deixar a Venezuela.



Segundo o canal de TV Telesur, o avião de Maduro já teria pousado na capital mexicana. A viagem ao México é a primeira de caráter oficial desde que o presidente venezuelano foi acusado pela Justiça dos Estados Unidos.



A confirmação da participação de Maduro na Celac aconteceu a poucas horas da reunião entre os chefes de Estado e de governo, chanceleres e enviados dos 33 países que compõem o órgão. O encontro será realizado no Palácio Nacional, na manhã deste sábado, e aberto pelo presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador.



Maduro esteve no México em 1º de dezembro de 2018, quando López Obrador assumiu a presidência. Entre os líderes que já estão no México para a reunião da Celac está o presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.