Wall Street fechou em baixa nesta sexta-feira, com os principais indicadores perdendo terreno, ao fim de uma semana volátil e na expectativa da reunião de política monetária do Federal Reserve, na próxima semana.



O índice Dow Jones caiu 0,48%, a 34.584,88 pontos, e o Nasdaq, 0,91%, a 15.043,97 unidades. O S&P; 500 recuou 0,9%, a 4.432,99 pontos.



Na semana, o Dow Jones perdeu 0,07%, e o Nasdaq, 0,47%. O S&P; 500 caiu 0,58%.



