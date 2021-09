A França chamou a consultas seus embaixadores nos Estados Unidos e na Austrália pela "gravidade excepcional" do anúncio de associação estratégica entre Washington, Londres e Canberra, que levou ao cancelamento pela Austrália de um importante contrato de venda de armas com a França, anunciou nesta sexta-feira (17) o ministro das Relações Exteriores francês, Jean-Yves Le Drian.



"A pedido do presidente da República, decidi chamar imediatamente para consultas nossos dois embaixadores nos Estados Unidos e na Austrália. Esta decisão excepcional se justifica pela gravidade excepcional dos anúncios realizados em 15 de setembro por Austrália e Estados Unidos", declarou em um comunicado.