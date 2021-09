A Apple retirou de sua loja um aplicativo de votação estratégica da oposição russa, após pressões de Moscou, inclusive a ameaça de deter os funcionários locais da gigante tecnológica, disse à AFP uma fonte familiarizada com a decisão da companhia.



A fonte, que falou sob a condição do anonimato, disse que as ameaças oficiais aumentaram a tal ponto que o aplicativo precisou ser retirado no começo das eleições legislativas russas, que vão durar três dias.



